Объяснено уникальное биоразнообразие Мадагаскара

Biological Reviews: позвоночные животные попадали на Мадагаскар вплавь

Ученые из Университета Гонконга и Университета Темпл в Филадельфии предложили объяснение уникальному разнообразию позвоночных животных на острове Мадагаскар. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Biological Reviews.

Изначально было предложено три основных сценария заселения Мадагаскара. Согласно первому из них, остров отделился от древнего суперконтинента Гондвана, что позволило эндемичным животным эволюционировать независимо от других популяций. Однако разделение началось около 170 миллионов лет назад, и нынешние представления о происхождении современных видов от общих предков исключают этот сценарий для всех, кроме нескольких видов Мадагаскара.

Другой сценарий предполагает, что между островом и Африкой имелся сухопутный мост, появлению которого мог способствовать более низкий уровень моря во времена ледниковых периодов или опять же дрейф континентов. Например, сумчатые Австралии перебрались на континент из Южной Америки через Антарктиду. Однако геологические данные не подтверждают, что морское дно рядом с Мадагаскаром когда-то было обнажено или что существовала цепочка островов, облегчающая попадание животных из Африки на остров.

Третья возможность заключается в том, что животные прибывали на Мадагаскар по морю вплавь или на кусках дерева. Исследователи проанализировали палеонтологические данные и пришли к выводу, что колонизация Мадагаскара была рассеянной случайным образом, что подтверждает эту версию. Если бы между островом и континентом имелись сухопутные мосты, то события колонизации концентрировались бы в определенные периоды, когда те существовали.

Исключением являются щитоногие черепахи и слепозмейки, которые, по мнению исследователей, жили на Мадагаскаре еще до того, как он стал островом. Таким образом, они пережили массовое вымирание в конце мелового периода.