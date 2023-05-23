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13:21, 23 мая 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм назвала плюсы сна с заклеенным ртом

Модель Эшли Грэм начала заклеивать рот скотчем на ночь и рассказала об улучшении сна

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм рассказала о необычном способе улучшить сон. Соответствующее сторис появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном кадре манекенщица позировала лежа на подушке с закрытыми глазами и берушами. Она показала лицо крупным планом, где было видно заклеенные посередине двумя тонкими полосками скотча губы. При этом знаменитость отметила положительное влияние данного ночного ритуала на свое состояние.

«Я начала заклеивать рот перед сном, и я никогда не спала так хорошо», — назвала плюсы указанного метода знаменитость, добавив, что также стала лучше чувствовать себя по утрам.

В апреле Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире в 2023 году согласно американской версии мужского журнала Maxim. По словам журналистов, манекенщица стала «королевой форм».

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Алина Гостева
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