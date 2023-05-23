В Крыму отреставрировали средневековый православный храм

Средневековый храм Святого Дмитрия Солунского отреставрировали в Феодосии

Средневековый храм Святого Дмитрия Солунского отреставрировали в Крыму. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Брусаков подчеркнул, что лично посетил храм и побывал на божественной литургии. «Стоит отметить, что храм Дмитрия Солунского – это не только православная святыня, но и историческая достопримечательность, которая непременно станет точкой притяжения туристов», — заверил он, добавив, что в скором времени храм будет передан Феодосийско-Керченской епархии.

Указывается, что реставрационные работы продолжались на протяжении целого года, восстановить объект помогли специалисты «Коневских реставрационных мастерских» из Санкт-Петербурга. Финансирование реставрационных работ на себя взял благотворительный фонд Алины Кабаевой.

Ранее сообщалось, что многие отели Крыма заметно снизили цены на лето в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.