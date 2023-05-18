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12:10, 18 мая 2023Путешествия

Стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Крыму

РСТ: отели Крыма снизили цены на лето на 30 процентов для привлечения туристов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Многие отели Крыма заметно снизили цены на лето в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. О снижении стоимости отдыха в регионе «Известиям» рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ)

Так, стало известно, что подобное решение крымские отельеры приняли для привлечения туристов. «Причем на 20-30 процентов снизили цены и востребованные объекты, в том числе "Мрия", — пояснил вице-президент организации Юрий Барзыкин. — Кстати, она и в прошлом году до июня продавалась почти даром, я и сам чуть было не поехал».

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В свою очередь, глава отделения РСТ в Крыму и Севастополе Борис Зелинский отметил, что в настоящее время отели в регионе выживают в основном за счет местных жителей, которые путешествуют по полуострову в выходные и праздники.

По оценке эксперта, загрузка крымских санаториев и гостиниц в 2023 году в Крыму даже хуже, чем в прошлом, не говоря о 2021-м. «В среднем на лето забронировано от 5 до 30 процентов номеров, — добавил он. — И то это не оплаченные путевки, а предзаказы, которые в любой момент можно отменить».

Ранее в мае сообщалось, что россиянам станет проще попасть в Крым. Отечественная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск еще двух поездов на лето. Дополнительные составы будут запущены из Москвы в Феодосию с 26 мая до конца сентября 2023 года.

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Фариза Бацазова
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