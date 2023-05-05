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13:02, 5 мая 2023Путешествия

Россиянам станет проще попасть в Крым летом

«Гранд Сервис Экспресс» запустит дополнительные поезда из Москвы в Феодосию с 26 мая

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россиянам станет проще попасть в Крым — отечественная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск еще двух поездов на лето. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Дополнительные составы будут запущены из Москвы в Феодосию с 26 мая до конца сентября 2023 года. «Два поезда — одноэтажный и двухэтажный — будут курсировать по очереди, обеспечивая ежедневное сообщение между этими городами», — говорится в публикации.

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Уточняется, что составы будут отправляться из Москвы в 14:50 и прибывать в Крым на следующий день в 18:05. Из Феодосии они будут уходить в 22:00 и прибывать в Москву через день в 4:00.

По маршруту поезда проходят через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. На территории Крыма они делают остановки на станциях Керчь Южная — Новый парк, Багерово, Семь Колодезей и Владиславовка. Билеты россияне могут приобрести в кассах и на сайте компании с 5 мая, глубина бронирования — не более 45 суток.

Ранее в мае туроператоры назвали Крым самым выгодным черноморским направлением для отдыха. В мае 2023 года путевки обходятся на 40 процентов дешевле, чем в мае прошлого года. В то же время стоимость туров в Сочи подорожала на 20-40 процентов, а в Анапу и Геленджик — на 15-20 процентов.

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Валентина Процкова
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