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17:31, 1 мая 2023Путешествия

Названо самое выгодное черноморское направление для отдыха

Туроператоры назвали Крым самым выгодным черноморским направлением для отдыха

Фото: «Лента.Ру»

Туроператоры назвали Крым самым выгодным черноморским направлением для отдыха. Эти данные приводит радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна.

В мае 2023 года путевки обходятся на 40 процентов дешевле, чем в мае прошлого года. В то же время стоимость отдыха в Сочи подорожала на 20-40 процентов, а в Анапе и Геленджике — на 15-20 процентов.

По словам Мкртчяна, на всем черноморском побережье работает лишь один аэропорт — в Сочи, остальные закрыты. И отельеры в Сочи, чувствуя свое преимущество, резко подняли стоимость отдыха.

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«Те же Анапа или Геленджик подняли всего лишь на 15-20 процентов цены по сравнению с прошлым годом, — прокомментировал Мкртчян. — Если Крым продолжит политику снижения цен на июнь, июль, август, туда поедут люди, которые просто экономят деньги».

Ранее россиянам назвали самые востребованные направления для отдыха у богатых соотечественников весной. Одним из самых востребованных мест проведения отпуска российских управленцев стали курорты Краснодарского края.

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Вера Владзиевская
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