Названо самое выгодное черноморское направление для отдыха

Туроператоры назвали Крым самым выгодным черноморским направлением для отдыха

Туроператоры назвали Крым самым выгодным черноморским направлением для отдыха. Эти данные приводит радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна.

В мае 2023 года путевки обходятся на 40 процентов дешевле, чем в мае прошлого года. В то же время стоимость отдыха в Сочи подорожала на 20-40 процентов, а в Анапе и Геленджике — на 15-20 процентов.

По словам Мкртчяна, на всем черноморском побережье работает лишь один аэропорт — в Сочи, остальные закрыты. И отельеры в Сочи, чувствуя свое преимущество, резко подняли стоимость отдыха.

«Те же Анапа или Геленджик подняли всего лишь на 15-20 процентов цены по сравнению с прошлым годом, — прокомментировал Мкртчян. — Если Крым продолжит политику снижения цен на июнь, июль, август, туда поедут люди, которые просто экономят деньги».

Ранее россиянам назвали самые востребованные направления для отдыха у богатых соотечественников весной. Одним из самых востребованных мест проведения отпуска российских управленцев стали курорты Краснодарского края.