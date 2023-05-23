Оценена идея переноса столицы России в Сибирь

Климатолог Чернокульский усомнился в переносе столицы России в Сибирь из-за смены климата

Климатологи оценили идею переноса столицы России из Москвы в Сибирь из-за смены климата. Старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский усомнился в таком развитии событий, пишет «РБК».

Чернокульский отметил, что волны жары действительно участятся, однако это касается и Сибири. Он добавил, что рост температур будет зависеть от использования ископаемого топлива, которое усиливает парниковый эффект. «Если мы продолжим жечь активно углеводороды, то это пойдет по более агрессивной траектории потепления. Если будем переходить на низкоуглеродный путь развития, то пойдет по более умеренной траектории потепления», — пояснил эксперт.

По словам Чернокульского, погода в европейской части России будет более щадящей, чем на Ближнем Востоке, но и в этих регионах периоды «невыносимой» жары длиной в несколько недель станут чаще.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев добавил, что все мегаполисы, включая Москву, являются островами тепла. В городах жарче из-за асфальта и камней, которые нагреваются и источают тепло гораздо быстрее, чем земля и водные ресурсы. Кроме того, при ударе о здания воздушные потоки теряют энергию, из-за чего тепло сохраняется. Работа транспорта и предприятий также повышает температуру.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что при худшем сценарии к 2080 году мировая температура поднимется на 4,5-5 градусов Цельсия относительно доиндустриальной эпохи (конца XIX века). По словам эксперта, в таком случае жить в Москве станет невозможно, поэтому столицу вынуждено перенесут в сибирские города — Красноярск или Новосибирск.