Названо условие переноса столицы России в Сибирь. Что для этого должно произойти?

Климатолог Кокорин: потепление климата на 5 градусов перенесет столицу России в Сибирь

В случае наихудшего сценария изменения климата на планете столицу России могут вынужденно перенести в сибирские города. При этом Парижское соглашение и прочие попытки человечества бороться с глобальным потеплением не спасут ситуацию, считает климатолог Алексей Кокорин.

Почему принятые правительствами стран меры не сработают

В декаре 2015 года 175 стран, включая Россию, подписали Парижское соглашение по климату, призванное сдерживать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения мировой среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.

Один из пунктов выполнения соглашения — достижение странами углеродной нейтральности. США и Европа планируют добиться соответствующих показателей по выбросам в атмосферу к 2050 году, Россия и Китай — к 2060 году, Индия — к 2070 году. Однако Кокорин считает, что на практике сроки будут сдвинуты.

Вполне реально, что это произойдет, даже если не к 2050-2060-м годам, а, допустим, к 2080-м. Алексей Кокорин Климатолог

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В итоге глобальная температура к моменту достижения целей Парижского соглашения уже значительно поднимется. Согласно прогнозам Кокорина, к 2080 году она вырастет на 2-2,5 градуса Цельсия относительно доиндустриальной эпохи, (конца XIX века).

Как изменение климата повлияет на расположение российской столицы

Предсказанный экспертом рост температуры приведет к тому, что волны жары будут наблюдаться гораздо чаще — минимум в два-три раза. То есть сильная жара, которая раньше наступала раз в десять лет, станет приходить каждые три года.

Наихудший сценарий предполагает, что мировая температура поднимется на 4,5-5 градусов Цельсия. При таком развитии событий аномальную жару можно ожидать восемь-девять лет из десяти. В этом случае жить летом в Москве станет невозможно. Кокорин подчеркивает, что такой вариант маловероятен, хоть и возможен. Если же глобальное потепление все-таки опередит по темпам прогнозы, столица России переедет в более прохладный регион. Главным городом страны могут стать Красноярск или Новосибирск.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Глобальное потепление сказывается и на мегаполисах в других странах. В 2022 году власти Индонезии заявили о переносе столицы из Джакарты на восток острова Калимантан. Процесс планируют завершить к 2024 году. Одной из причин такого решения стали участившимися наводнениями из-за повышения уровня моря на фоне изменения климата. Под воду по той же причине постепенно уходят Нью-Йорк, Венеция, Бангкок, Александрия и другие города.

В то же время Россия может пострадать сильнее остальных стран. Это связано с тем, что большая часть ее территории располагается в области вечной мерзлоты. Из-за усиливающегося с ростом температуры таяния дома начнут разрушаться, а дороги исчезать.