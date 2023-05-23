Ученый назвал условие переноса столицы России в Сибирь

Климатолог Кокорин: столицу России перенесут в Сибирь при потеплении климата на 5 градусов

Столицу России могут перенести в Сибирь при наихудшем сценарии потепления климата на планете. Такое мнение РИА Новости высказал климатолог Алексей Кокорин.

По его оценкам, к 2080 году температура на планете поднимется на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи. При этом Парижское соглашение и иные попытки человечества не смогут остановить этот процесс. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще, и жара в Центральной России будет приходить раз в три года.

Наихудшим, но маловероятным сценарием Кокорин назвал повышение температуры на планете может подняться на 4,5-5 градусов. В таком случае аномально жаркими будут восемь-девять лет из десяти. «Летом в Москве, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск», — сказал эксперт.

Ранее человечеству предрекли усугубление гуманитарных катастроф на фоне глобального потепления. Влияние изменения климата на масштабирование гуманитарных катастроф иллюстрируют рекордные по продолжительности дожди, которые спровоцировали острую нехватку продовольствия в Сомали и Эфиопии, а также убили тысячи людей в Пакистане. В IRC отметили, что необходимо больше инвестировать в борьбу с изменением климата и смягчение его последствий.

В марте межправительственная группа экспертов по изменению климата предрекла России потерю территории из-за проблемы глобального потепления. Специалисты объяснили, что из-за потепления увеличивается количество мелкобитого льда, который при штормовой погоде разрушает береговые сооружения, из-за чего береговая линия физически «съедается».