Человечеству предрекли усугубление гуманитарных катастроф

IRC: изменение климата усугубит гуманитарные катастрофы во всем мире в 2023 году

В 2023 году гуманитарные кризисы станут еще обширнее по всему миру. Усугубит катастрофу глобальное изменение климата, предрекли специалисты Международного комитета спасения (International Rescue Committee, IRC) в своем исследовании. Текст доклада опубликован на сайте организации.

Специалисты отметили, что число нуждающихся в гуманитарной помощи людей резко выросло в последнее десятилетие — с 81 миллиона человек в 2014 году до 339,2 миллиона человек в 2022-м. Ключевым фактором, который способствует возникновению чрезвычайных ситуаций на планете, в IRC назвали глобальное потепление.

Влияние изменения климата на масштабирование гуманитарных катастроф иллюстрируют рекордные по продолжительности дожди, которые спровоцировали острую нехватку продовольствия в Сомали и Эфиопии, а также убили тысячи людей в Пакистане. В IRC отметили, что необходимо больше инвестировать в борьбу с изменением климата и смягчение его последствий.

Эксперты добавили, что продовольственную безопасность также подрывают военные конфликты и нестабильная геополитическая ситуация в мире. По подсчетам аналитиков, на решение существующих гуманитарных проблем не хватает около 27 миллиардов долларов. «В результате пострадавшие от кризиса сообщества не могут получить доступ к услугам, необходимым для выживания и восстановления», — отмечают исследователи.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал человечество оружием массового уничтожения. По словам главы международной организации, к этому привел бездонный аппетит к неконтролируемому экономическому росту. По словам генсека, неустойчивое производство и потребление обернутся резким ростом объема выбросов, деградации земли, моря и воздуха. Гутерриш считает необходимым принять меры, чтобы решить вопрос экологии.