Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:33, 23 мая 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности нападения российского школьника на одноклассницу на линейке

SHOT: школьник, напавший на одноклассницу на линейке под Волгоградом, был в нее влюблен

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Выпускник, попытавшийся перерезать горло однокласснице на линейке в поселке Иловля Волгоградской области, был в нее безответно влюблен. Подробности инцидента раскрыл Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 17-летний подросток боялся признаться однокласснице в чувствах, а другие сверстники убеждали россиянина, что ему «ничего не светит». Во время школьной линейки выпускник стоял позади возлюбленной и по окончании исполнения песни достал нож, который пронес в носке. Он схватил девочку за волосы и попытался порезать, однако на помощь вовремя пришел одноклассник.

Известно, что нападавший был тихим и малообщительным, учился на тройки и четверки. Раньше не был замечен в конфликтах. В настоящее время с ним работают полицейские, потерпевшая находится дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об украинских диверсантах в Белгородской области
Россиянам предложили получить деньги из воздуха
Австрийский Raiffeisen Bank не смог найти покупателя на бизнес в России
Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь
Актер Баринов назвал причины желания артистов снять с себя статусы иноагентов
Врач предупредила об опасности строгих диет и быстрого похудения
A$AP Rocky отчитал устроивших драку рядом с беременной Рианной мужчин
Путин снова встретится с Додиком
Пушилин посетит Артемовск для оценки объема предстоящих работ
Россиянам раскрыли пользу блогеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.