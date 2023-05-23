Раскрыты подробности нападения российского школьника на одноклассницу на линейке

SHOT: школьник, напавший на одноклассницу на линейке под Волгоградом, был в нее влюблен

Выпускник, попытавшийся перерезать горло однокласснице на линейке в поселке Иловля Волгоградской области, был в нее безответно влюблен. Подробности инцидента раскрыл Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 17-летний подросток боялся признаться однокласснице в чувствах, а другие сверстники убеждали россиянина, что ему «ничего не светит». Во время школьной линейки выпускник стоял позади возлюбленной и по окончании исполнения песни достал нож, который пронес в носке. Он схватил девочку за волосы и попытался порезать, однако на помощь вовремя пришел одноклассник.

Известно, что нападавший был тихим и малообщительным, учился на тройки и четверки. Раньше не был замечен в конфликтах. В настоящее время с ним работают полицейские, потерпевшая находится дома.