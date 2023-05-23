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11:49, 23 мая 2023Силовые структуры

Российский школьник на линейке ударил одноклассницу ножом

В Волгоградской области выпускник на школьной линейке ударил одноклассницу ножом

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В поселке Илов Волгоградской области 17-летний выпускник на школьной линейке ударил одноклассницу ножом, сообщает ТАСС.

После исполнения песни всем классом молодой человек достал нож и напал на стоящую впереди него сверстницу. На помощь ей пришли одноклассники. Напавшего передали полицейским, потерпевшую с порезом на шее увезли в больницу. Известно, что жизни россиянки ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Якутии подростка задержали за изнасилование 11-летней школьницы в бане ее бабушки.

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Илона Палей
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