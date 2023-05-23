Румынский сенатор Шошоакэ сообщила о накрывшей Польшу радиоактивной пыли

Румынский сенатор Диана Шошоакэ заявила, что радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном на Украине, уже накрыло территорию Польши. Об этом она сообщила в беседе с BZI.

Шошоакэ подчеркнула, что эти данные подтверждают военные, а также агентство по окружающей среде в Польше. По ее словам, на складах, которые расположены в Хмельницкой области, хранились танковые снаряды с обедненным ураном. Они были предоставлены Украине Великобританией, добавила она.

Сенатор отметила, что радиоактивная пыль от урановых боеприпасов была разнесена ветром из Хмельницкой области в Люблин. Она также добавила, что в течение двух дней пыль прошла расстояние в 400 километров. «Те люди, которые находились на открытом воздухе и дышали пылью, будут тяжело болеть», — сказала Шошоакэ.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что на Европу со стороны Украины движется радиоактивное облако. По его словам, причиной стало уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Киеву. «Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — заявил он.