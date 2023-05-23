Россиянкам назвали продлевающие молодость полезные привычки

Бизнес-коуч Елена Махота призвала россиянок наладить режим питания для продления молодости

Основательница сети бьюти-центров LEGEND NY, женский бизнес-коуч Елена Махота назвала россиянкам полезные привычки, которые продлевают молодость. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 23 мая.

В первую очередь специалистка посоветовала наладить режим питания, исключив из своего рациона алкоголь, сахар и хлебобулочные изделия, и заняться физической активностью. При этом Махота отметила, что это не обязательно могут быть походы в спортзал. «Для того чтобы не было ощущения чувства вины, можно делать по утрам зарядку. Это простой комплекс упражнений: 100 приседаний, 20 отжиманий с колен и 60 раз прокачка пресса», — объяснила она.

Кроме того, среди полезных привычек собеседница издания выделила пешие прогулки и медитации. По ее словам, повышенная тревожность негативно влияет на общее состояние женщины. В связи с этим Махота порекомендовала прибегать к медитациям каждый день, уделяя им по 20 минут.

Ранее Елена Махота раскрыла россиянкам визуально старящие детали внешнего вида. В первую очередь эксперт обратила внимание на тонкие брови, которые были актуальны 20 лет назад. По мнению Махоты, данная деталь совершенно не соответствует современным трендам и прибавляет возраст.