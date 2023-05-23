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15:23, 23 мая 2023Россия

Путин заявил о нелегких временах для России

Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена, общество консолидируется

Фото: Globallookpress.com

Россия переживает нелегкие времена. Об этом на церемонии вручения государственных наград заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Да, Россия сейчас переживает нелегкие времена, но сегодня говорили и о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации», — сказал он.

По его словам, в такое время общество консолидируется, возникает желание укрепить основы духовности и создать условия для развития экономики. Сейчас важно воспитывать молодых людей, чтобы обеспечивать будущее России, считает президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о высокой степени консолидации вокруг Путина. Он подчеркнул, что это важно для главы государства и для всех жителей страны в целом.

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Анастасия Шейкина
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