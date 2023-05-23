Путин заявил о нелегких временах для России

Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена, общество консолидируется

Россия переживает нелегкие времена. Об этом на церемонии вручения государственных наград заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Да, Россия сейчас переживает нелегкие времена, но сегодня говорили и о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации», — сказал он.

По его словам, в такое время общество консолидируется, возникает желание укрепить основы духовности и создать условия для развития экономики. Сейчас важно воспитывать молодых людей, чтобы обеспечивать будущее России, считает президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о высокой степени консолидации вокруг Путина. Он подчеркнул, что это важно для главы государства и для всех жителей страны в целом.