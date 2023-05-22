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14:19, 22 мая 2023Россия

В Кремле заявили о высокой консолидации вокруг Путина

Песков заявил, что Кремль отмечает высокую консолидацию вокруг президента Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters

В Кремле отмечают высокую степень консолидации вокруг президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Уровень поддержки, действительно, высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий», — сказал Песков, подчеркнув, что это важно для главы государства и всех жителей России.

По подсчетам ВЦИОМ, уровень доверия Путину составляет более 80 процентов, его деятельность одобряют 76,4 процента жителей.

Ранее Песков заявлял, что высокий рейтинг президента доказывает, что он работает эффективно на благо россиян и отвечает надеждам людей. По его словам, Путин имеет традиционно высокие показатели и это можно назвать феноменом.

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Анастасия Шейкина
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