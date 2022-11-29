Песков объяснил феномен высокого доверия россиян Путину

Песков объяснил высокие рейтинги Путина эффективностью его работы на благо россиян

Высокий рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину доказывает, что он работает эффективно на благо россиян и отвечает чаяниям людей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков прокомментировал последние результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые продемонстрировали высокий уровень доверия граждан президенту. Журналисты поинтересовались, считают ли в Москве рейтинг достаточным и опирается ли на него сам Путин.

В целом, действительно, это такой феномен: Путин — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное — то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Представитель Кремля объяснил, что президент имеет традиционно высокие показатели, и это можно назвать феноменом. Песков напомнил, что рейтинги в течение нескольких лет претерпевают «совсем небольшие изменения от недели к неделе».

Песков напомнил, что доверие россиян очень важно для Путина. По словам пресс-секретаря, Путин всегда принимает свои решения на основе этой широкой поддержки.

Данные ВЦИОМ

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, который провели с 14 по 20 ноября среди 1,6 тысячи человек, президенту России доверяют 78,7 процента россиян, его деятельность одобряют 75 процентов. О доверии российскому премьер-министру Михаилу Мишустину сообщили 62 процента респондентов.

78,7 процента россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, согласно данным ВЦИОМ

В октябре о доверии Путину рассказали 80,6 процента россиян. Деятельность главы государства на посту одобрили 77 процентов граждан.

Мнение экспертов

Политолог Анна Федорова считает, что люди «доверяют Путину системно, на более глубинном уровне, чем нравится или не нравится актуальная ситуация».

При этом мы с февраля слышим от оппозиционных экспертов, что «вот-вот, и рейтинг Путина драматически обрушится». И ничего подобного не происходит Анна Федорова политолог

Историк Владимир Шаповалов уточнил, что россияне из раза в раз показывают «заоблачный рейтинг одобрения и доверия президенту». Поддержка Путина является феноменальной на протяжении последних лет и десятилетий, указал он. Что касается периода с начала специальной военной операции (СВО), рейтинг главы государства, который был и без того достаточно высоким — на уровне 60-65 процентов, вырос до 80 процентов, констатировал эксперт.

Наши оппоненты за рубежом давно ждут, когда же произойдет снижение рейтинга, предвещают это регулярно, однако с марта 2022 года и до настоящего времени рейтинг президента остается практически неизменным, колеблясь в масштабах 2-4 процентов. То есть он не просто высокий, а стабильный. Результаты изучения социологического мнения свидетельствуют о том, что действия президента, вооруженных сил России, действия РФ в целом полностью одобряются подавляющим большинством граждан, которые считают их оправданными Владимир Шаповалов заместитель директора Института истории и политики МПГУ

Политолог Борис Межуев объяснил сплочение граждан и рост одобрения деятельности Путина тем, что люди обратили внимание на развязанную против страны информационную войну.

В общем, понятно, что, несмотря на то, что некоторые средства массовой информации прекратили свою деятельность на территории России, россияне видят уровень информационной войны, который идет против России. Разумеется, это для жителей нашей страны создает дополнительный эффект сплочения вокруг власти. Это отражают цифры Борис Межуев политолог

Рейтинги не мешают работать

Ранее Песков рассказал об отношении Путина к высоким рейтингам. По его словам, они никогда не мешают политику работать.

Для президента рейтинги никогда не были препятствием для настоящей работы на благо людей Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

При этом популярность Путина растет, не только в России, но и на Западе. В мае журнал Time включил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рейтинг самых влиятельных людей мира.

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