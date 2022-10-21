Россияне высказались о доверии Путину

ВЦИОМ: 80,6 процента россиян доверяют президенту Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,6 процента граждан. Такие данные приводят специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.

Деятельность главы государства на посту одобряют 77 процентов россиян. При этом положительно работу правительства оценили 52 процента, а председателя кабмина Михаила Мишустина — 52,6 процента граждан.

Помимо прочего, россияне высказались о доверии ведущим политикам. Премьеру-министру доверяют 62,8 процента респондентов, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 34,7 процента, руководителю фракции «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 31,9 процента, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,6 процента, лидеру политической партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,5 процента.

Ранее политолог Анна Федорова прокомментировала результаты рейтингов относительно доверия россиян президенту. По ее словам, рейтинг Путина продолжает оставаться высоким. Политолог указала, что это свидетельство того, что люди доверяют главе государства системно.

В начале октября стало известно, что 77 процентов россиян доверяют итогам референдумов по вхождению новых территорий в состав России.