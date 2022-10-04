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Стал известен процент доверяющих итогам референдумов россиян

ВЦИОМ: 77 процентов россиян заявили, что доверяют итогам референдумов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Больше трех четвертей россиян заявили, что доверяют итогам референдумов по присоединению новых территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Там уточнили, что проведенным в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях референдумам доверяют 77 процентов опрошенных.

«По мнению 77 процентов информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений. Уверены в обратном 11 процентов. Примерно столько же затруднились с ответом/не отвечали на этот вопрос (12 процентов)», — говорится в результатах исследований.

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Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство жителей проголосовало в пользу присоединения к России.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

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Никита Абрамов
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