Стал известен процент доверяющих итогам референдумов россиян

ВЦИОМ: 77 процентов россиян заявили, что доверяют итогам референдумов

Больше трех четвертей россиян заявили, что доверяют итогам референдумов по присоединению новых территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Там уточнили, что проведенным в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях референдумам доверяют 77 процентов опрошенных.

«По мнению 77 процентов информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений. Уверены в обратном 11 процентов. Примерно столько же затруднились с ответом/не отвечали на этот вопрос (12 процентов)», — говорится в результатах исследований.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство жителей проголосовало в пользу присоединения к России.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.