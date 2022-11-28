В Кремле объяснили высокие рейтинги Путина

Песков заявил, что высокие рейтинги Путина доказывают эффективность его работы

Высокие показатели рейтинга президента России Владимира Путина доказывают эффективность его работы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, поддержка и доверие людей — самое главное для президента. Именно на ней Путин основывает все свои решения, подчеркнул Песков. «В целом, действительно, это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное, то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей», — объяснил он.

Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что Путину доверяют 80,6 процента граждан. Кроме того, согласно результатом опроса, деятельность президента одобряют 77 процентов россиян. При этом работу правительства положительно оценили 52 процента респондентов.

В октябре политолог Анна Федорова назвала рейтинг Путина стабильно высоким. «Это свидетельство того, что люди доверяют Путину системно, на более глубинном уровне, чем нравится или не нравится актуальная ситуация», — заявила она.