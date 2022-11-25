Почти 79 процентов россиян заявили о доверии Путину
Президенту Владимиру Путину доверяют 78,7 процента российских граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Кроме того, деятельность главы государства одобряют 75 процентов россиян.
О доверии российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, согласно данным ВЦИОМ, заявили 62 процента граждан.
Россияне также уточнили, за какую партию они бы проголосовали на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресение. «Единой России» голоса отдали бы 38,8 процента, за КПРФ захотели проголосовать 10,7 процента россиян, а за ЛДПР — 8,9.
За непарламентские партии изъявили желание отдать голоса 10,1 процента респондентов, еще 10 процентов не захотели участвовать в выборах.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен с 14 по 20 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
В октябре, согласно опросу ВЦИОМ, о доверии Путину сообщали 80,6 процента россиян.