Почти 79 процентов россиян заявили о доверии Путину

ВЦИОМ: 78,7 процента россиян доверяют президенту Путину

Президенту Владимиру Путину доверяют 78,7 процента российских граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, деятельность главы государства одобряют 75 процентов россиян.

О доверии российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, согласно данным ВЦИОМ, заявили 62 процента граждан.

Россияне также уточнили, за какую партию они бы проголосовали на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресение. «Единой России» голоса отдали бы 38,8 процента, за КПРФ захотели проголосовать 10,7 процента россиян, а за ЛДПР — 8,9.

За непарламентские партии изъявили желание отдать голоса 10,1 процента респондентов, еще 10 процентов не захотели участвовать в выборах.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен с 14 по 20 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В октябре, согласно опросу ВЦИОМ, о доверии Путину сообщали 80,6 процента россиян.