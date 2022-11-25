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11:52, 25 ноября 2022Россия

Почти 79 процентов россиян заявили о доверии Путину

ВЦИОМ: 78,7 процента россиян доверяют президенту Путину

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президенту Владимиру Путину доверяют 78,7 процента российских граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, деятельность главы государства одобряют 75 процентов россиян.

О доверии российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, согласно данным ВЦИОМ, заявили 62 процента граждан.

Россияне также уточнили, за какую партию они бы проголосовали на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресение. «Единой России» голоса отдали бы 38,8 процента, за КПРФ захотели проголосовать 10,7 процента россиян, а за ЛДПР — 8,9.

За непарламентские партии изъявили желание отдать голоса 10,1 процента респондентов, еще 10 процентов не захотели участвовать в выборах.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен с 14 по 20 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В октябре, согласно опросу ВЦИОМ, о доверии Путину сообщали 80,6 процента россиян.

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Сергей Истомин
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