Time включил Путина и Зеленского в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time включил президентов Путина и Зеленского в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time включил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рейтинг самых влиятельных людей мира. Об этом сообщается на сайте издания.

Главы государств попали в категорию «Лидеры».

Автором колонки о президенте России стал Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), который отбывает срок в колонии.

Колонку про украинского лидера написал президент США Джо Байден. Он указал, что Зеленский «вдохновил и сплотил страны свободного мира».

Ранее сообщалось, что в рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Time включили главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Журналист попал в категорию «Иконы». В колонке, написанной финансистом Биллом Браудером из США, утверждается, что Муратов проявляет храбрость всю жизнь.