Главред «Новой газеты» вошел в список самых влиятельных людей по версии Time

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов вошел в список влиятельных людей по версии Time

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов вошел в список самых влиятельных людей по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

Time внес журналиста в раздел «Иконы». «Некоторые герои проявляют храбрость моментами; Дмитрий Муратов проявляет храбрость всю жизнь», — сказано в тексте о главреде «Новой газеты».

Ранее на журналиста напали неизвестные. Недоброжелатели облили его масляной краской с ацетоном в поезде. В результате Муратов получил ожог глаз и конъюнктивы.

22 марта главред «Новой газеты» выставил на аукцион свою Нобелевскую медаль. Журналист заявлял, что направит вырученные от продажи средства на помощь украинским беженцам

О том, что Муратов получил Нобелевскую премию мира, стало известно 8 октября 2021 года. Вместе с ним лауреатом премии стала филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратова и Рессу удостоили Нобелевской премии «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира». Главный редактор «Новой газеты» получил поздравления из Кремля. Президент США Джо Байден также поздравил журналиста.