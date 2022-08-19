Высокий рейтинг Путина эксперт назвал знаком одобрения его решений россиянами

Владимир Шаповалов: высокий рейтинг Путина в России — свидетельство одобрения его решений

«Данные опроса ВЦИОМ, так же, как и очередной опрос Фонда Общественное мнение, то есть двух ведущих социологических структур показывает стабильно высокий, я бы даже сказал заоблачный рейтинг одобрения и доверия президенту страны Владимиру Путину. Также стабильно высоким является и рейтинг других институтов власти — премьер-министра, правящей партии "Единая Россия"», — такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, комментируя итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения о доверии к президенту России Владимиру Путину.

Поддержка Путина является феноменальной на протяжении последних лет и десятилетий. Что касается периода с начала СВО, рейтинг президента, который был и без того достаточно высоким — на уровне 60-65 процентов, вырос до 80 процентов, констатировал эксперт.

«Наши оппоненты за рубежом давно ждут, когда же произойдет снижение рейтинга, предвещают это регулярно, однако с марта 2022 года и до настоящего времени рейтинг президента остается практически неизменным, колеблясь в масштабах 2-4 процентов. То есть он не просто высокий, а стабильный. Результаты изучения социологического мнения свидетельствуют о том, что действия, президента, вооруженных сил России, действия Российской Федерации в целом полностью одобряются подавляющим большинством граждан России, которые считают их оправданными», — говорит Владимир Шаповалов.

По его словам, фактически, в стране сложился консенсус, который можно назвать патриотическим – по аналогии с крымским консенсусом 2014 года.

Более того, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, экономика выдержала неимоверный прессинг, которому не подвергалось ни одно государство в мире. «Расчеты Запада на то, что это вызовет раскол в российском обществе, протестные настроения, не оправдались. Напротив, можно сказать, что общество сплотилось вокруг президента как гаранта безопасности страны на фоне враждебного поведения, которое демонстрирует Запад», — добавил политолог.

«Поскольку рейтинг президента является стабильным, можно констатировать, что поддержка президента — это устоявшаяся, осознанная позиция российского общества, а не какой-то эмоциональный всплеск, как это бывает, — подчеркнул эксперт. — Это решение не эмоциональное, не вызванное той или иной конъюнктурой. Оно вполне осознанное и долгосрочное».

По словам эксперта, это свидетельствует о том, что президент четко улавливает настроения в обществе — как во внешней, так и во внутренней политике, и делает все для того, чтобы реализовать чаяния, которые существуют в обществе.

Владимир Шаповалов также отметил, что на Западе наблюдается обратная картина — катастрофически низкий рейтинг президента США, который стал самым непопулярным главой этого государства за все время проведения социологических исследований. «Мы видим такие же процессы в ряде европейских стран — падение правительств в Италии и Великобритании, серьезное падение доверия к немецкому правительству. То есть наблюдаются две противоположные картины: рейтинг российского президента стабильно высок несмотря на давление Запада, а на самом Западе происходит девальвация рейтингов доверия власти. Это свидетельство того, что в России общество считает действия президента оправданными и справедливыми, а лидеры западных стран этим похвастаться не могут», — резюмировал эксперт.