Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россияне высказались о доверии Путину

ВЦИОМ: о доверии к президенту Владимиру Путину заявили 80 процентов россиян
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Быркин / РИА Новости

О доверии к президенту России Владимиру Путину высказались 80 процентов граждан. Новые данные раскрыты в итогах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По итогам исследования выяснилось, что одобряют деятельность российского лидера 77,8 процента респондентов. Также 80 процентов граждан подтвердили, что верят Путину.

О доверии к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 63,4 процента опрошенных. Уровень положительной оценки работы как премьер-министра, так и всего правительства за последнюю неделю составил 52,2 процента и 52,1 процента соответственно.

В настоящее время 40 процентов граждан поддерживают партию «Единая Россия». Проголосовали за КПРФ 11,3 процента, за ЛДПР — 7,8 процента. «Новые люди» заняли в этом рейтинге четвертое место после «Справедливой России» с показателем 4,4 процента против 5,4 процента соответственно.

Новый всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен с 8 по 14 августа 2022 года. Участие в нем приняли 11 200 человек.

При работе специалисты использовали метод телефонного интервью с выборкой стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Уточняется, что выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, которые задействованы на территории России. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента для данных, собранных в течение недели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США признали правоту Путина о затягивании Вашингтоном конфликта на Украине
Лукашенко призвал белорусов утихомириться
Перечислены простые способы отбелить подошву обуви
Мужчина похудел на 114 килограммов и стал персональным тренером
В российском регионе создали отряд добровольцев для отправки на Украину
Глава Rutube раскрыл перспективы сервиса
Суд решил пересчитать сумму взяток по делу полковника ФСБ Фролова
На съемках «Дома дракона» актера ранили мечом
В России сотрудник аэропорта попал под винт самолета и скончался на месте
Биткоин резко подешевел
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.