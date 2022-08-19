Россияне высказались о доверии Путину

ВЦИОМ: о доверии к президенту Владимиру Путину заявили 80 процентов россиян

О доверии к президенту России Владимиру Путину высказались 80 процентов граждан. Новые данные раскрыты в итогах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По итогам исследования выяснилось, что одобряют деятельность российского лидера 77,8 процента респондентов. Также 80 процентов граждан подтвердили, что верят Путину.

О доверии к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 63,4 процента опрошенных. Уровень положительной оценки работы как премьер-министра, так и всего правительства за последнюю неделю составил 52,2 процента и 52,1 процента соответственно.

В настоящее время 40 процентов граждан поддерживают партию «Единая Россия». Проголосовали за КПРФ 11,3 процента, за ЛДПР — 7,8 процента. «Новые люди» заняли в этом рейтинге четвертое место после «Справедливой России» с показателем 4,4 процента против 5,4 процента соответственно.

Новый всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен с 8 по 14 августа 2022 года. Участие в нем приняли 11 200 человек.

При работе специалисты использовали метод телефонного интервью с выборкой стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Уточняется, что выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, которые задействованы на территории России. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента для данных, собранных в течение недели.