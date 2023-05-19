Россияне высказались о доверии Путину

ВЦИОМ: уровень доверия жителей России президенту Путину превышает 80 процентов

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину со стороны жителей страны составляет более 80 процентов. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ.

Участники социологического исследования ответили на прямой вопрос о доверии президенту — 80,1 процента респондентов высказались об этом положительно, что на 0,8 процентных пунктов ниже, чем было неделю назад. В свою очередь, показатель одобрения деятельности Путина с 8 по 14 мая составил 76,4 процента.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, исследование общественного мнения проводилось с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высокий рейтинг президента доказывает, что он работает эффективно на благо россиян и отвечает надеждам людей. По его словам, Путин имеет традиционно высокие показатели и это можно назвать феноменом.