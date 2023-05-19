Россияне высказались о доверии Путину
Уровень доверия президенту России Владимиру Путину со стороны жителей страны составляет более 80 процентов. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ.
Участники социологического исследования ответили на прямой вопрос о доверии президенту — 80,1 процента респондентов высказались об этом положительно, что на 0,8 процентных пунктов ниже, чем было неделю назад. В свою очередь, показатель одобрения деятельности Путина с 8 по 14 мая составил 76,4 процента.
В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, исследование общественного мнения проводилось с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высокий рейтинг президента доказывает, что он работает эффективно на благо россиян и отвечает надеждам людей. По его словам, Путин имеет традиционно высокие показатели и это можно назвать феноменом.