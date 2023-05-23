Обиженные строители замуровали в стены жилого дома сотню яиц и десятки крыс

Обманутые строители из Польши замуровали в стены жилого дома сотню яиц и десятки крыс

Обиженные строители из Польши замуровали в стены жилого дома в Каменке под Варшавой сотню яиц и десятки крыс. Об этом сообщает газета Wyborcza.

Рабочие разбросали перед офисом строительной фирмы Yareal листовки, в которых было написано: «Мы вложили в стены замороженных крыс, куриные и перепелиные яйца, мы вложили в стены 178 яиц и 61 крысу. Часть упакована в пленку, которая распадется через год, часть — в пленку, которая распадется через два года».

По словам строителей, причиной для такого шага стала невыплата зарплаты субподрядными компаниями. Обиженные предупредили о сильном неприятном запахе, когда пленка распадется. Речь идет о доме, квартиры в котором будут переданы собственникам в конце 2023 года.

Делом занялась прокуратура. Один из сотрудников правоохранительных органов заявил, что на данный момент потерпевшей стороной считается застройщик, так как у него пытаются вымогать деньги.

Источник издания в строительной отрасли отметил, что компания Yareal имеет плохую репутацию. По его словам, первая зарплата выплачивается без задержки, вторая — частично, а после рабочие перестают получать деньги. «Время от времени компания меняет название и логотип, бухгалтер меняется местами с генеральным директором, и процедура начинается заново», — добавил он.

В марте мужчина из Тюмени выдал себя за строителя и украл деньги, которые были выделены на возведение дома.