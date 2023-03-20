В российском городе мужчина выдал себя за строителя и украл деньги за дом

В Тюмени 43-летний мужчина выдал себя за строителя и украл 1,67 миллиона рублей за дом

В Тюмени мужчина выдал себя за строителя и украл деньги, которые были выделены на возведение дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Летом 2022 года 43-летний житель российского города откликнулся на обращение заказчицы, которая искала рабочего для строительства дома «под ключ». Стороны заключили между собой договор, мужчина получил предоплату в размере 1,67 миллиона рублей. После этого он имитировал начало строительных работ, а затем перестал выходить на связь. При этом, по словам пострадавшей от действий мошенника женщины, на встречах он производил впечатление профессионала.

Лжестроителя задержали. Его обвинили в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). До суда мужчина будет находиться под стражей.

В январе стало известно, что в Подмосковье рабочий, получивший деньги на строительство и отделку дома от заказчика, похитил их и пошел в букмекерскую контору, чтобы сделать ставки на спорт. Позже полицейские задержали строителя в одном из таких заведений.