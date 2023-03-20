Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:15, 20 марта 2023Среда обитания

В российском городе мужчина выдал себя за строителя и украл деньги за дом

В Тюмени 43-летний мужчина выдал себя за строителя и украл 1,67 миллиона рублей за дом

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Тюмени мужчина выдал себя за строителя и украл деньги, которые были выделены на возведение дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Летом 2022 года 43-летний житель российского города откликнулся на обращение заказчицы, которая искала рабочего для строительства дома «под ключ». Стороны заключили между собой договор, мужчина получил предоплату в размере 1,67 миллиона рублей. После этого он имитировал начало строительных работ, а затем перестал выходить на связь. При этом, по словам пострадавшей от действий мошенника женщины, на встречах он производил впечатление профессионала.

Лжестроителя задержали. Его обвинили в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). До суда мужчина будет находиться под стражей.

В январе стало известно, что в Подмосковье рабочий, получивший деньги на строительство и отделку дома от заказчика, похитил их и пошел в букмекерскую контору, чтобы сделать ставки на спорт. Позже полицейские задержали строителя в одном из таких заведений.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о продолжающихся четыре часа переговорах Путина и Си
Россиянин предстал перед судом за убийство жены и друга-любовника
Названы характеристики торговых центров с наибольшей долей свободных площадей
Силовики задержали россиянина за совершенное 44 года назад убийство пенсионерки
Директор Пушкинского музея в Москве написала заявление об увольнении
В Турции во много раз выросло количество российских фирм
В США заявили об уязвимости страны в случае столкновения с Россией
108-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет своего долголетия
В Москве подросток переделал пистолет в боевой и попал под следствие
В России заявили о скором представлении резолюции по «Северным потокам»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.