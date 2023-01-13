Строитель украл деньги за дом и пошел делать ставки на спорт

В Раменском рабочий взял 400 тысяч рублей на строительство дома и пошел делать ставки

В Подмосковье рабочий, получивший деньги на строительство и отделку дома от заказчика, похитил их и пошел в букмекерскую контору, чтобы сделать онлайн-ставки на спортивные соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

Инцидент произошел в городе Раменском. 48-летний местный житель нанял строителя и переводил ему деньги для закупки стройматериалов в период с июня по сентябрь 2022 года, однако товар на стройку либо не привозили, либо он поступал частями. Через некоторое время 54-летний рабочий прекратил ремонт и перестал выходить на связь. Сумма ущерба, причиненного заказчику, составила почти 400 тысяч рублей.

Позже полицейские задержали строителя в одной из букмекерских контор в момент, когда тот делал ставки на спортивные соревнования. «Мужчина пояснил, что после покупки строительных материалов он возвращался в торговые точки, отменял заказ и просил перевести денежные средства на указанные им реквизиты банковской карты», — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении рабочего возбудили уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»). Мужчину заключили под стражу.

Аналогичный случай произошел в Республике Саха в 2020 году. Тогда стало известно о том, что риелтор из Якутска попала под суд после того, как украла у клиентки деньги за квартиру и пошла в букмекерскую контору, чтобы сделать онлайн-ставки на спортивные соревнования. Следователи выяснили, что женщина завладела средствами, подделав договор купли-продажи.

