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21:32, 23 мая 2023Силовые структуры

Осужденный на 22 года за госизмену Сафронов обжаловал приговор в Верховном суде

«Ъ»: осужденный на 22 года за госизмену Иван Сафронов обжаловал приговор в Верховном суде
Иван Сафронов

Иван Сафронов . Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Осужденный на 22 года строгого режима советник главы «Роскосмоса» и экс-журналист Иван Сафронов обжаловал свой приговор по делу о госизмене в Верховном суде. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что кассационную жалобу подали адвокаты Сафронова Дмитрий Катчев и Даниил Никифоров. Юристы посетили осужденного в колонии в Красноярском крае и согласовали с ним текст с просьбой об отмене приговора. Защитники журналиста считают, что рассмотрение жалобы может начаться ближе к осени.

Катчев и Никифоров сообщили также о возникших проблемах в ИК-7, где содержится Сафронов. Юристам предложили встречаться с подзащитным только в помещении для краткосрочных свиданий. Отмечается, что разговаривать разрешалось только через стекло. Также защитники журналиста сообщили, что обменялись документами через сотрудников ФСИН.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор Сафронову — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей.

По данным ФСБ, журналист с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.

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Марина Совина
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