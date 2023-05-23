Блогерша показала способ ухода за небритыми подмышками и смутила зрителей

Блогерша unibrowgirl показала способ ухода за небритыми подмышками с помощью фена Dyson

Блогерша с никнеймом @unibrowgirl показала способ ухода за небритыми подмышками и смутила зрителей. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала длинные волосы в указанной зоне, которые она намочила водой из лейки. Затем инфлюэнсерша потерла их мылом, ополоснула и вытерла полотенцем. После этого автор видео продолжила сушку с помощью фена фирмы Dyson и воспользовалась дезодорантом. В заключение unibrowgirl уложила волосы расческой, украсила блестками и аксессуаром в виде бабочки, а также нанесла на них духи бренда Gucci.

Пользователи сети высказали свое мнение об увиденном в комментариях. «Выглядит неловко», «Неужели не чешется?», «Почему она обращается с данной растительностью так, словно это волосы на голове?» — прокомментировали юзеры.

В апреле звезда «Дневника памяти», канадская актриса Рэйчел МакАдамс снялась для журнала Bustle с небритыми подмышками. На одном из размещенных снимков артистка позировала, лежа на диване в монохромном черном наряде.