Протестующие попытались взять штурмом собрание акционеров нефтяного гиганта

Экоактивисты ворвались на собрание акционеров нефтяного гиганта Shell в Лондоне

Экоактивисты, выступающие за решение глобальной проблемы изменения климата, попытались сорвать собрание акционеров европейского нефтяного гиганта Shell в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.

Активисты ворвались на ежегодное собрание акционеров компании, на котором в том числе присутствовал генеральный директор Ваэль Саван. Они штурмовали сцену и скандировали фразу Go to hell, Shell. Таким образом они хотели призвать к сокращению эмиссии углекислого газа.

Охрана вывела протестующих из зала, а начало собрания задержали на час. В компании отметили, что уважают конструктивное взаимодействие, и подчеркнули, что работают над снижением выбросов.

Ранее группа защитников окружающей среды из организации Last Generation в знак протеста залезла в римский фонтан Треви, который считается одной из главных достопримечательностей города. Акция проходила в тот момент, когда председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони прибыла в регион Эмилия-Романья, недавно пострадавший от мощного наводнения.