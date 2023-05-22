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11:09, 22 мая 2023Среда обитания

Активисты залезли в главный фонтан Рима в знак протеста

Активисты Last Generation забрались в фонтан Треви в Риме в знак протеста

Фото: Alessandro Penso / MAPS / Reuters

Группа защитников окружающей среды из организации Last Generation («Последнее поколение») в знак протеста залезла в римский фонтан Треви, который считается одной из главных достопримечательностей города. Об этом сообщает France24.

Активисты забрались в фонтан в воскресенье, 21 мая. Оказавшись в воде, они вылили в нее углекислоту на растительной основе. Вскоре протестующих увела полиция, об их возможном наказании пока ничего неизвестно.

Таким способом участники организации хотели привлечь внимание к глобальной проблеме изменения климата. Акция проходила в тот момент, когда председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони прибыла в регион Эмилия-Романья, который недавно пострадал от мощного наводнения.

Ранее из-за сильных штормов более 20 рек, находящихся в разных частях Италии, вышли из берегов. Ситуация привела к наводнениям и оползням. Большой ущерб был нанесен региону Эмилия-Романья. В итоге некоторые итальянцы остались без жилья, а часть сельскохозяйственных компаний потеряла весь урожай.

Нина Ташевская
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