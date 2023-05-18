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14:49, 18 мая 2023Среда обитания

Италия столкнулась с разрушительным наводнением

Регион Эмилия-Романья в Италии столкнулся с разрушительным наводнением

Фото: Claudia Greco / Reuters

Регион Эмилия-Романья на севере Италии столкнулся с разрушительным наводнением. Из берегов вышли десятки рек, сообщает The Guardian.

Из-за сильных штормов более 20 рек, находящиеся в разных частях страны, вышли из берегов. Ситуация привела к наводнениям и оползням. Большой ущерб был нанесен региону Эмилия-Романья. В итоге некоторые итальянцы остались без жилья, а часть сельскохозяйственных компаний потеряли весь урожай.

«Это была ночь, которую мы никогда не забудем. Такого наводнения в нашем городе мы еще не видели, это было что-то невообразимое», — заявил мэр города Фаэнца Массимо Изола.

Из-за наводнения «Формула-1» отменила этап Гран-при Эмилии-Романьи. Организаторы заявили, что не хотят оказывать дополнительную нагрузку на местные экстренные службы, а также стремятся обезопасить болельщиков, команды и персонал.

Нина Ташевская
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