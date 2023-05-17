«Формула-1» отменила этап Гран-при в Италии из-за наводнения

«Формула-1» отменила этап Гран-при Эмилии-Романьи из-за наводнения в Италии

«Формула-1» отменила этап Гран-при Эмилии-Романьи в Италии. Об этом сообщается на странице чемпионата в Twitter.

Причиной отмены стало наводнение в регионе. «Невозможно провести мероприятие безопасно для наших болельщиков, команд и персонала. Это правильно и ответственно, учитывая ситуацию в городах области», — отмечается в заявлении. Организаторы добавили, что также не хотят оказывать дополнительную нагрузку на местные экстренные службы.

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бин Сулайем подчеркнул, что важнее всего в данной ситуации обеспечить безопасность людей и начать восстановительные работы. «Мои мысли и мысли всей семьи FIA с теми, кто пострадал от ужасной ситуации в регионе Эмилия-Романья», — сказал он.

Этап Гран-при Эмилии-Романьи должен был пройти в Имоле с 19 по 21 мая.