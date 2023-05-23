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20:44, 23 мая 2023Силовые структуры

В Запорожской области полицейские нашли тайник с тысячей боеприпасов

Полиция изъяла из незаконного оборота тысячу боеприпасов в Запорожской области

Фото: ГУ МВД России по Запорожской области

В Запорожской области полицейские и росгвардейцы нашли тайник с тысячей боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Запорожской области.

По данным ведомства, силовики обнаружили схрон в районе села Славянка Михайловского района. Из него изъяли более тысячи боеприпасов, среди которых были патроны разного калибра, гранаты, выстрелы к подствольному и ручному гранатомету, противотанковые и осколочно-заградительные мины, дымовые и тротиловые шашки, сигнальные ракетницы, деревянные колышки с тросиками для растяжки.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике (ЛНР) полицейские нашли тайник с гранатометом, тротиловыми шашками и 600 патронами.

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Екатерина Власова
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