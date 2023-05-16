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13:00, 16 мая 2023Силовые структуры

Полицейские нашли тайник с гранатометом и тротиловыми шашками в ЛНР

В ЛНР полицейские нашли тайник с гранатометом, тротиловыми шашками и 600 патронами

Фото: группа МВД ЛНР во «Вконтакте»

В Луганской народной республике (ЛНР) полицейские нашли тайник с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД республики.

Сотрудники отдела МВД «Первомайский» проводили проверку оперативной информации в поселке городского типа Троицкий. В результате они нашли схрон, в котором лежал гранатомет, тротиловые шашки, запалы, взрыватель и более 600 патронов различного калибра.

Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежит тайник.

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Елизавета Новикова
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