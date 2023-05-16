Полицейские нашли тайник с гранатометом и тротиловыми шашками в ЛНР

В ЛНР полицейские нашли тайник с гранатометом, тротиловыми шашками и 600 патронами

В Луганской народной республике (ЛНР) полицейские нашли тайник с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД республики.

Сотрудники отдела МВД «Первомайский» проводили проверку оперативной информации в поселке городского типа Троицкий. В результате они нашли схрон, в котором лежал гранатомет, тротиловые шашки, запалы, взрыватель и более 600 патронов различного калибра.

Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежит тайник.