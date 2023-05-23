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07:14, 23 мая 2023Забота о себе

Врач развеяла популярный миф о борьбе со стрессом с помощью курения

Врач Казачкова: стресс снимают не сигареты, а дыхательные практики

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Убеждение, что курение помогает снять стресс и успокоиться, ошибочно. Популярный миф развеяла врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в беседе с радио Sputnik.

Специалист объяснила, что успокаивающий эффект оказывают не сигареты, а методичное вдыхание и выдыхание воздуха. «Надо понимать, что успокаивают не сигареты, не никотин и не табачный дым, а то, как человек дышит в процессе курения», — отметила она, напомнив, что курение вредит здоровью.

Ранее женщин предупредили о негативном влиянии курения на интимную жизнь. Отмечалось, что вредная привычка уменьшает возбуждение, усиливает чувство беспокойства и напряжение, что мешает получать удовольствие от секса.

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Марина Совина
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