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20:37, 27 апреля 2023Забота о себе

Женщин предупредили о неожиданных последствиях курения для интимной жизни

Семейный врач Джессика Ю: курение снижает либидо у женщин

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Семейный врач Джессика Ю предупредила о неожиданном пагубном влиянии курения. По ее словам, вредная привычка снижает желание женщин заниматься сексом, пишет HuffPost.

Специалистка рассказала, что курение уменьшает возбуждение, поскольку влияет на кровоток. Помимо этого, оно усиливает чувство беспокойства и напряжение, что мешает получать удовольствие от секса. Врач отметила, что чаще всего последствия вредной привычки для либидо ощущают женщины среднего возраста. Им она рекомендовала отказаться от сигарет, чтобы улучшить интимную жизнь и общее самочувствие.

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На интерес к сексу, по словам Ю, также влияют уровень стресса и взаимоотношения в семье. Если подобных проблем нет, то специалистка посоветовала проверить состояние организма, так как в некоторых случаях потеря интереса к сексу является признаком различных заболеваний.

Ранее сексолог Екатерина Юшкевич рассказала, как долгие годы сохранять активную сексуальную жизнь. Она посоветовала мужчинам и женщинам старше 50 лет тренировать интимные мышцы.

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Екатерина Улитина
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