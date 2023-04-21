Врач назвала условия хорошего секса после 50 лет

Сексолог Юшкевич: после 50 мужчинам и женщинам нужно тренировать интимные мышцы

Мужчинам и женщинам старше 50 лет, желающим сохранить активную сексуальную жизнь, нужно изменить свои привычки, считает сексолог Екатерина Юшкевич. Условия хорошего секса в старшем возрасте она назвала в беседе с изданием «Клопс».

Врач отметила, что больше половины мужчин в этом возрасте страдают от половой дисфункции, а женщины из-за климакса — от сухости влагалища на фоне дефицита эстрогенов. Мужчинам и женщинам, которые хотят сохранить секс в старшем возрасте, продолжила Юшкевич, стоит как можно раньше начать следить за уровнем гормонов, отказаться от вредных привычек и ввести активный образ жизни.

Для хорошего кровообращения в органах малого таза, подчеркнула она, представителям обоих полов нужно тренировать интимные мышцы. «Тренировки интимных мышц помогут уменьшить застойные явления в малом тазу, мужчинам такие нагрузки помогут усилить эрекцию и добиться лучшего контроля над процессом эякуляции, повысить либидо и улучшить синтез половых гормонов. Эти тренировки весьма интенсивны — как показывает статистика, 40 процентов мужчин, страдающих от эрективной дисфункции, после регулярных занятий вернули нормальную потенцию, а 30 процентов значительно ее улучшили», — объяснила она.

Женщинам, продолжила Юшкевич, такие тренировки помогут улучшить гормональный фон и количество интимной смазки. Кроме того, они укрепят мышцы таза и позволят испытывать яркие оргазмы. «Бонусом здесь будет профилактика геморроя и гинекологических заболеваний, связанных с застоем крови в органах малого таза. Кроме того, это улучшит состояние кожи и волос, потому что, когда гормоны придут в норму, запустится весь механизм», — сказала врач. Перед началом тренировок интимных мышц она рекомендовала проконсультироваться с врачом.

Ранее эксперт по отношениям Кейт Мойл заявила, что при помощи сексуальной близости можно быстро и эффективно снять стресс. По словам эксперта, во время занятий сексом организм вырабатывает гормоны окситоцин и эндорфин, которые помогают расслабиться, успокоиться и нормализовать сон.