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05:02, 18 апреля 2023Забота о себе

Назван способ быстро и эффективно снять стресс при помощи секса

Эксперт по отношениям Кейт Мойл: занятия сексом помогают успокоиться и выспаться

Фото: Unsplash

Эксперт по отношениям Кейт Мойл утверждает, что при помощи сексуальной близости можно быстро и эффективно снять стресс. Ее мнение приводит издание Metro.

По словам эксперта, во время занятий сексом организм вырабатывает гормоны окситоцин и эндорфин, которые помогают расслабиться, успокоиться и нормализовать сон. «Стресс и бессонница имеют прямую связь: недостаток сна усугубляет стресс, а стресс нарушает сон», — объяснила Мойл. По ее мнению, сексуальная активность помогает выспаться и почувствовать себя лучше.

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Специалистка назвала эксперименты в постели хорошим способом повысить уровень гормона удовольствия — дофамина. Она добавила, что гормональный коктейль, который получает организм во время секса, можно расценивать как часть заботы о своем здоровье и благополучии.

Ранее психолог-сексолог из Новосибирска Анастасия Мышкина рассказала о способах заменить объятия и поцелуи с партнером. По ее мнению, теплый душ и комфортная постель также, как и секс, способствуют выработке окситоцина.

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Екатерина Улитина
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