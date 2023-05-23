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16:16, 23 мая 2023Россия

Песков назвал возможную тему совещания Путина с Совбезом

Путин на совещании с Совбезом может обсудить атаку диверсантов на Белгородскую область

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на регулярном совещании с Советом безопасности в пятницу, 26 мая, может затронуть тему атаки диверсантов на Белгородскую область. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского округа российского региона зашла украинская диверсионно-разведывательная группа.

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Евгения Куликова
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