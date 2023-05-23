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18:03, 23 мая 2023Путешествия

Россиянам предложили отправиться в пляжную страну Европы по суперцене

TourDom: россиянам стали доступны туры от 22,8 тысячи рублей на Кипр

Фото: Unsplash

Российским туристам стали доступны дешевые туры на Кипр с вылетом в конце мая. Об этом пишет портал TourDom.

Так, туроператор Tez Tour предложил россиянам отправиться в популярную пляжную страну Европы по суперцене. Стоимость недельной путевки начинается от 22,8 тысячи рублей на человека.

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Отечественным туристам предлагают разместиться в отелях Айя-Напы, Протараса, Лимасола, Ларнаки и Пафоса. В частности, россияне смогут отдохнуть в гостиницах ChristaBelle Hotel Apts, Cactus Hotel, Petrisana Hotel Apts, The Royal Apollonia.

«В сезоне-2023 Tez Tour осуществляет полеты на Кипр три раза в неделю на рейсах авиакомпании Jazeera Airways, — отметили специалисты. — Полеты по данному направлению предполагают удобную стыковку в Кувейте, которая позволит туристам сдать багаж в Москве и получать его уже по прибытии в аэропорт Ларнаки».

Ранее в мае стало известно, что многие отели Крыма заметно снизили цены на лето в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В Российском союзе туриндустрии рассказали, что подобное решение крымские отельеры приняли для привлечения туристов.

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Фариза Бацазова
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