Valeurs Actuelles: число погибших бойцов ВСУ является самым страшным секретом Зеленского

Число погибших в конфликте с Россией бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является самым страшным секретом президента страны Владимира Зеленского, пишет французский журнал Valeurs Actuelles.

Как уточнил автор, с конца лета 2022 года количество убитых и раненных резко возросло, а число призванных на службу в последнее время значительно снизилось. От 40 до 60 процентов первых украинских военнослужащих, которые проходили подготовку во Франции в прошлом году, больше не выходят на связь, назвали примерные цифры погибших источники. «Мы думаем, что большинство из них молчат, потому что они уже погибли в бою», — предполагают французские инструкторы.

Журналист указал, что число студентов на Украине за несколько месяцев увеличилось на 82 процента, так как этот статус позволяет молодым людям избежать непрекращающейся в стране мобилизации.

Приверженцы теории о «равных» силах на Украине аргументируют наличием у Киева французских артиллерийских установок Caesar и американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, указал автор. «Те же, кто преуменьшает эффект от этого оружия ("его слишком мало"), утверждают, что за последние восемь месяцев украинцы потеряли как минимум вдвое больше людей, чем россияне», — подчеркнул он.

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ВСУ потеряли убитыми и пропавшими без вести свыше 330 тысяч человек.