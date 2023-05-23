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11:37, 23 мая 2023Бывший СССР

Украина стала одной из самых несчастных стран мира

The Telegraph: в мировом рейтинге несчастных стран Украина заняла восьмое место

Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Одной из самых несчастных стран мира стала Украина, заняв восьмое место в рейтинге. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Рядом с Украиной в рейтинге расположились Йемен (7-е место) и Куба (9-е место). Россия заняла 79-е место из 157 рассматриваемых стран. Самыми несчастными странами стали Зимбабве, Венесуэла и Сирия, а наименее несчастной — Швейцария.

«Индекс нищеты» составляет Стив Ханке — профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса. В его модели учитываются экономические показатели стран: уровень безработицы, инфляция, ставки по кредиту и валовый внутренний продукт (ВВП).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CCC». Этот означает, что на данный момент есть риски, что государство не сможет выполнить свои долговые обязательства. Добавление знака «+» означает, что оценка является промежуточной и прогноз может повыситься.

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Алевтина Запольская
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