S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CCC»

Ведущее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CCC». Об этом сообщает Reuters.

Суверенный кредитный рейтинг показывает способность государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Оценка «CCC» означает, что на данный момент есть риски, что эмитент не сможет выполнить свои долговые обязательства. В значительной степени это зависит от коммерческих, финансовых и экономических условий. Добавление знака «+» в рейтинге означает, что оценка является промежуточной, и прогноз может повыситься.

Агентство отмечает, что из-за неопределенности в отношении ведущихся боевых действий на Украине власти страны в большей степени могут обслуживать долговые обязательства в гривнах, чем в иностранной валюте. «Мы считаем вероятным, что Украина перейдет на кризисный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий», — сказано в сообщении S&P.

В конце марта Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине четырехлетннго кредита в размере 15,6 миллиарда долларов. Такая выплата стала крупнейшей с начала военных действий в стране. В апреле Еврокомиссия заявила, что правительство Украины представило свои бюджетные потребности на 2023 год, которые оно оценивает в 39,9 миллиардов долларов. Киеву удалось покрыть дефицит бюджета после выделенной поддержки от МВФ.