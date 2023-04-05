ЕС и США помогли Киеву покрыть дефицит бюджета

Еврокомиссия заявила, что Киев покрыл дефицит бюджета на 2023 год благодаря ЕС и США

Европейский союз (ЕС) и США помогли Киеву поправить бюджет. Об этом, ссылаясь на украинские власти, заявили в Еврокомиссии, передает ТАСС.

В заявлении Еврокомиссии сказано, что правительство Украины представило свои бюджетные потребности на 2023 год, которые оно оценивает в 39,9 миллиардов долларов. Уточняется, что Киев покрыл дефицит бюджета после утверждения четырехлетней программы МВФ по поддержке Украины с общим бюджетом в 15,6 миллиардов долларов.

Кроме того, украинское правительство учитывает поддержку ЕС в рамках пакета макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро с выплаченными уже 4,5 миллиарда евро, а также взносы других доноров.

Ранее в США подсчитали военную помощь Европы Украине. Уточняется, что Вашингтон и европейские представители направили Украине военную технику на сумму 13 миллиардов долларов.

