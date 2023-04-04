Госсекретарь США Блинкен заявил, что Европа выделила $13 млрд Украине на военную помощь

В США подсчитали военную помощь Европы Украине за все время конфликта, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

«США и Европейский союз продолжают сотрудничать, (...) чтобы убедиться, что Украина может защищать себя (...). Европейские партнеры выделили 13 миллиардов долларов на военную помощь Украине», — заявил он.

По его словам, Вашингтон и европейские представители направили гуманитарной и экономической помощи Киеву на десятки миллиардов долларов, а также помогали украинским беженцам.

Ранее в США назвали срок исчерпания средств на помощь Украине. Отмечается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к осени 2023 года.

