В США назвали срок исчерпания средств на помощь Украине

NYT: бюджет США на военную помощь Украине закончится примерно к сентябрю

США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Высокопоставленный американский чиновник назвал срок, в течение которого Вашингтон лишится возможности поддерживать Киев, передает The New York Times.

В материале говорится, что до сих пор поддержка Запада была твердой, но она не гарантирована. Как ожидается, бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю. При этом отмечается, что последний транш артиллерийских снарядов и ракет, отправленный на Украину, был «последней отчаянной попыткой» помочь Киеву.

Ранее власти США решили анонсировать новый пакет помощи Украине. Уточняется, что объем поддержки составит 2,6 миллиарда долларов. В поставки помощи войдет такая военная техника, как противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины.