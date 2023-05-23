Поимка ФСБ украинского шпиона с документами на гранатомет попала на видео

ФСБ изъяла документы на гранатомет у осужденного украинского шпиона в Туле

ФСБ показала видео с задержанием украинского шпиона в Туле и изъятием у него документов на гранатомет. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы проникают в автосервис, где находят фигуранта. Они кладут его лицом в пол, надевают наручники и задают задержанному несколько вопросов. Затем силовики проводят обыск и осматривают документы и вещи украинца. В конце видео мужчина в зале суда слушает приговор, который оглашает судья.

Ранее стало известно, что жителя Украины осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. Речь идет об агенте Андрее Петкевиче. Он пытался в Туле собирать данные о стрелковом оружии у сотрудников предприятий. Кроме того, он хотел вербовать россиян, а затем получать «охраняемые законом сведения о перспективных разработках в области стрелкового вооружения».